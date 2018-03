Anzeige

Zwingenberg.Bei den Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg rätselte man nach dem 24:24 (11:13)-Remis bei der HSG Kinzigtal, ob das ein gewonnener oder ein verlorener Punkt war. Immerhin: Durch das Unentschieden ist die Mannschaft von Trainer Matthias Kremer nicht mehr Letzter.

In den ersten Minuten erspielte sich der TuS ein 7:4, doch Kinzigtal konterte und nach dem 9:8 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wechselnden Führungen. Als die HSG viereinhalb Minuten vor dem Ende sich mit einem 3:0-Lauf auf 24:21 absetzten, schien der TuS geschlagen. Doch die Kremer-Sieben legte nach, Sibylle Droll, Nadine Hanske und Larissa Meffert trafen ebenfalls dreimal in Folge und retteten damit den verdienten Punkt. – TuS Tore: Sibylle Droll, Ewelina Bobusia (je 6), Sonja Rücker (3), Sonja Kübelbeck (3/2), Tina Schneider, Madeleine Schneider (je 2), Larissa Meffert, Nadine Hanske (je 1). mep

HSG Bensheim/Auerbach II – FSG Odenwald 39:22 (20:13). Trainerin Lisa Mößinger war mit dem Start ihrer Mannschaft nicht zufrieden und haderte mit der Chancenauswertung: „Wir waren viel zu passiv und ließen zu viele Möglichkeiten liegen. In der Auszeit habe ich das meiner Mannschaft auch deutlich gemacht, von da an lief es“, so Mößinger. Zur Halbzeit führten die Bensheimerinnen schon mit 20:13 und es folgten im zweiten Abschnitte weitere 19 Tore bei nur noch neun Gegentreffern. – HSG-Tore: Nina Rädge (12/6), Merel Freriks (9), Selina Schmidt (6), Tatjana König (4), Ingrida Bartaseviciene, Marie-Lisa Schmidt, Leonie Lüdtke (je 2), Laura Bauer, Nathalie Krause (je 1). pfl