Zwingenberg überzeugt

Obernburg/Zwingenberg.Obwohl es nur drei Tore Differenz waren, hatten die Handballerinnen des TuS Zwingenberg bei ihrem 32:29 (16:13)-Sieg zum Landesliga-Auftakt bei TuSpo Obernburg nichts anbrennen lassen. „Wir hatten den Gegner gut im Griff“, m einte Co-Trainer und Sportlicher Leiter Michael Dobrat. Tatsächlich führte der TuS zwölf Minuten vor dem Ende entscheidend mit 27:20 und hielt diesen Vorsprung bis vier Minuten vor der Schlusssirene konstant (32:25). Erst danach konnten die Gastgeberinnen noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

„Schön zu sehen war, dass wir in der Deckung uns weiterentwickelt haben. Wir können jetzt auch offensiver agieren und dadurch haben wir Obernburg zu einigen Ballverlusten provoziert“, so Dobrat. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da mit Nadine Hanske die Spielmacherin fehlte. Für sie sprang aber Lisa Marschall bestens in die Bresche,

In guter Verfassung zeigte sich auch Rückkehrerin Mirela Kaczynska: Die Linkshänderin traf bei ihrem Comeback gleich fünfmal. Ein Sonderlob verteilte Michael Dobrat noch an Linksaußen Franziska Ponzi und Rückraum-Spielerin Sonja Rücker. „Aber unterm Strich stand eine sehr gute Teamleistung.“ – TuS-Tore: Sonja Rücker (11/4), Franziska Ponzi (7), Mirela Kaczynska (5), Sibylle Droll (4), Lisa Marschall (3), Janine Hofmann (2). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019