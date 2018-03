Zwingenberger im Fahrstuhl

Anzeige

In der neuen Bezirksliga war die Luft für die Zwingenberger Luftpistolenschützen erwartungsgemäß dünn. Entsprechend kann Platz fünf in der Tabelle mit 4:16 Punkten und durchschnittlich 1395 Ringen als Erfolg bezeichnet werden. In der Bezirksliga werden die Wettkämpfe im direkten Vergleich der Schützen entschieden. Hier stehen 14:36 Punkte zu Buche, zu denen Jacqueline Gunkel vier Siege betrug. Es folgen Gunter Decker (3), Siggi Hess (3) und Andreas Illner (2). red

