Anzeige

Bergstraße. Viele Fußball-Schiedsrichter aus dem Fußballkreis Bergstraße gehören zur Spitze in Hessen. Einer von ihnen ist der Zwingenberger Cristian Ballweg, der zukünftig Spiele der Regionalliga, der vierthöchsten deutschen Klasse, leiten darf.

In einem Interview gibt Christian Ballweg Auskunft über seine Tätigkeit. Dabei geht es um schöne Erlebnisse wie ein Pokalspiel vor 2500 Zuschauern - oder weniger schöne wie Ausschreitungen zwischen Spielern und Eltern nach einem Jugendspiel. Er selbst fühlt sich wohl in seiner Haut zwischen den Fronten, von nachlassendem Respekt gegenüber den Schiedsrichtern kann er nicht berichten. Das vollständige Interview können Sie am Mittwoch im Bergsträßer Anzeiger und auf unserer Homepage lesen. (kar/ü)