Durch das intensive Training platzierten sich die einheimischen MSC-Fahrer gleich neunmal auf dem Siegertreppchen. In der Klasse 1 belegte David Wagner Rang eins wie auch Felix Nickel in der Klasse 2, Jakob Gerisch in der Klasse 3 und Mirko Schöber in der Klasse 6. Zudem wurde Manuel Rohr in der Klasse 5 Dritter. Jeweils Platz zwei belegten Björn Rühl (Klasse 6) und Kai Gußmann (Klasse 7).

In der Mannschaftswertung hatte der MSC-Zwingenberg durch die Ergebinsse von Mirko Schöber, Manuel Rohr, Jonas Gerhard und Christian Gerisch die Nase gegenüber wie auch im Nachwuchsklassement durch Jakob Gerisch, Felix Nickel und David Wagner. Die Auswertung der Ergebnisliste nahmen Heinz und Carsten Juretzka vor.

Wolfgang und Steve Dittrich, der zugleich als Streckensprecher fungierte, hatten ein wachsames Auge darauf, dass am Start und Ziel alles regulär zuging. Über eheenamtliche 30 Helfer des MSC waren im Einsatz, bei denen sich Alfred Guichard genauso wie bei der Stadt Zwingenberg und dem DRK-Ortsverband herzlich bedankte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018