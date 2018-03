Anzeige

Zwingenberg.Die Premiere des SV Zwingenberg auf dem neuen heimischen Kunstrasenplatz endete mit einem Unentschieden: 2:2 trennten sich der SVZ und Birlikspor Biblis in einer Nachholbegegnung der Fußball-Kreisliga C. „Wir hatten uns einen besseren Start vorgestellt“, bilanzierte SV-Pressewart Hans-Joachin Heidrich die 90 Minuten. Der erste Abschnitt ging klar an die Gäste aus Biblis. „Wir sind nur hinterhergelaufen“, berichtete Heidrich. Biblis lag zur Pause nach zwei Toren von Mohammed Saleh (17., 23.) mit 2:0 vorne.

Die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel auf Touren und dominierten zunehmend die Partie. Orhan Kocak sorgte per Doppelpack für das 2:2 (68./Foulelfmeter, 82.) und hatte kurz vor dem Abpfiff sogar noch den Sieg auf dem Fuß, zögerte allerdings beim Abschluss zu lange und wurde geblockt. Das SV-Spiel trieb immer wieder Flavius Guzmann (re.) an, der sich hier gegen Baris Ates durchsetzt. eh/p/Bild: Neu