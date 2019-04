Zwölf Punkte Vorsprung wären ein gutes Ruhekissen

Bergstraße.Schlüsselspiele stehen an diesem Spieltag im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A auf dem Programm. Vier der fünf Teams von ganz unten treffen in direkten Duellen aufeinander. Der FV Biblis (12./21 Punkte) empfängt den Vorletzten TSV Aschbach (16), der TSV Reichenbach (11./23) muss am Sonntag (15.15 Uhr) bei Schlusslicht FSV Rimbach (14) ran. Der FC 07 Bensheim II (13./18) bekommt es dagegen

...