Lorsch.Ein Mann, ein Esel, eine Gitarre. Bis auf das Tier war El Mago Masin in Lorsch komplett anwesend. Vor zwei Jahren marschierte der Nürnberger zehn Tage lang mit der langohrigen Florentina durch die Steiermark. Eine langsame, bockige Sinnsuche mit Folgen. Im Kultursalon präsentierte der Spaßliedermacher einige Ausschnitte aus seinem Programm „Operation Eselsohr“, mit dem der Franke seither durch die Lande zieht.

Am Wein eines Zuhörers bedient

Das Publikum im voll besetzten Theater Sapperlot erlebte einen anarchischen Musik-Comedian, der sich erfrischend souverän abseits ausgetretener Genrepfade bewegt und ganz nebenbei auch noch hervorragend Gitarre spielen kann. Für viele war sein 20-minütiges Gastspiel der Höhepunkt des Abends, der wie immer von Entertainer Daniel Helfrich zusammengebaut und moderiert wurde.

Wolfgang Masin, so sein richtiger Name, spielt frech mit der Erwartungshaltung seiner Zuschauer. An einem normalen Abend kann es schon mal vorkommen, dass er ein Video abspielt und dabei ein Bier an der Theke trinkt. Im Kultursalon hat er seinen Durst mit unterhaltsamen Kostproben seiner Kunst überbrückt, die zwischen Dadaismus, Nonsens und Wortakrobatik pendelt und den kultivierten Blödsinn zelebriert. „Sexy Unterwäsche, sexy Unterwäsche, sexy Unterwäsche . . . steht dir leider nicht“, singt er voller Inbrunst. Dann säuft er einem Herrn in Bühnennähe beinahe den Wein weg und kündigt – das Glas zurückstellend – ein Lied an mit dem Titel „Die Krankheit, die ich aus Asien mitgebracht habe“.