30 000 Euro für die Sportkegler

Lorsch.Die Sportkegler in Lorsch, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiern und in der höchsten deutschen Liga spielen, können sich freuen. Denn die hessische Landesregierung wird sie bei der Anschaffung einer neuen Kegelbahn finanziell unterstützen.

Der Unterstützungsbetrag hat eine Höhe von 30 000 Euro. Das teilte gestern Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) mit, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion. Für Fälle wie den in Lorsch hat das Land eigene Investitionsprogramme für die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten.

„Ich freue mich, dass die Keglerinnen und Kegler der Klosterstadt in den Genuss dieser Förderung kommen und wünsche ihnen weiterhin alle Neune“, teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer gestern in einer Pressemitteilung mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.07.2019