30 Jahre Zahnarztpraxis Karl-Fred Heinz

Lorsch.Karl-Fred Heinz ist ein echter Lorscher, der sich in seiner Heimatstadt vielfältig engagiert hat. Mit seiner Zahnarztpraxis feiert er jetzt das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen. Bis im Jahr 2004 war seine Praxis in der Bahnhofstraße 14. Dann folgte der Umzug in die Lindenstraße 7.

Seinen Patienten bietet er Leistungen von der Prophylaxe über die professionelle Zahnreinigung bis hin zum

...