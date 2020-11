40 Jugendliche wurden bei vier Gottesdiensten in St. Nazarius gefirmt

Lorsch.Wo in den vergangenen Jahren die ganze Gemeinde zusammen kam, um in einem einzigen Gottesdienst feierlich die Firmung zu feiern, ist im Corona-Jahr 2020 alles anders. Wie schon bei der Kommunion wurde die Firmung der Kirchengemeinde Sankt Nazarius in mehrere Gottesdienste aufgesplittet. Von Freitag bis Sonntag empfingen 40 Jugendliche das Sakrament der Firmung von Weihbischof Udo Markus Bentz. Die vier Gottesdienste waren aufgrund der Corona Bestimmungen nicht öffentlich und Verwandte der Firmlinge waren nur in begrenzter Zahl zugelassen. Die musikalische Umrahmung der Gottesdienste wurde von der Band Labyrinth gestaltet. Die Jugendlichen wurden von ihren Katecheten Sebastian Gärtner, Maksymilian Szcepaniak, Teresa Seidl-Fernandez und Elizabeth Fischer auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Unser Bild zeigt die zweite Firmgruppe, die am vergangenen Samstag ihre Firmung feierte mit dem Weihbischof und Pfarrer Michael Bartmann, Pastoralreferentin Beate Bläsius-Stefan, Diakon Andreas Debus sowie den Messdienern und Katecheten. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.11.2020