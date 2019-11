50 alte Reifen illegal entsorgt

Lorsch.Eine große Zahl an Altreifen haben unbekannte Täter am Wanderparkplatz am Sachsenbuckel entsorgt. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Das Ordnungsamt hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Vermutlich in der Zeit zwischen Mittwoch voriger Woche und dem vergangenen Montag wurden an der Landesstraße L 3111 in Richtung Hüttenfeld insgesamt rund 50 Altreifen illegal entsorgt. Es sei

...