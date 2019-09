80. Geburtstag und goldene Hochzeit

LORSCH.Doppelten Grund zum Feiern hat in diesem Jahr Rudolf Jochem aus Lorsch. Zum einen stand im Sommer für ihn und seine Ehefrau Gerlinde der Festtag der Goldenen Hochzeit im Kalender, zum anderen wurde Rudolf Jochem in dieser Woche, am Mittwoch, 80 Jahre alt.

Gutgelaunt nahm der Jubilar Glückwünsche vieler Gratulanten, unter anderem auch von Bürgermeister Christian Schönung, entgegen.

...