80-Jähriger erhält zum 49. Mal Gold

Die jüngsten Sportler freuten sich über ihre Abzeichen. © Weinbach

Lorsch.Obmann Torsten Jünge gab in Lorsch 40 Sportabzeichen aus – 29 Erwachsene sowie elf Kinder und Jugendliche durften sich über ihre Leistungen und die Auszeichnung freuen. 30 Abzeichen in Gold, neun in Silber, eine in Bronze und sechs Abzeichen und Urkunden wurden verteilt. Sieben neue Teilnehmer hatten die Prüfungen im vergangenen Jahr geschafft, sagte Jünge. Das sei eine noch nie dagewesene

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2298 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.03.2018