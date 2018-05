Anzeige

Lorsch.Smartphones müssen nicht auf den Müll, nur weil sie nicht mehr die jüngsten Geräte sind. Ältere Geräte mit neuer Software wieder fit zu machen, dazu leitet jetzt ein Kurs bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße an. Er wendet sich an alle, denen ihr älteres Handy noch wert und teuer ist und die dennoch mit einem aktuellen Betriebssystem und neuen Apps arbeiten wollen.

Neue Apps installieren

Die Teilnehmer lernen im Kurs, wie sie auf ihrem Handy einmalig das aktuelle Android-Betriebssystem mitsamt Apps neu installieren können – mit Downloads aus dem Internet. Eigene Smartphones müssen zum Kurs mitgebracht werden.

Der Kurs läuft am Freitag, 11. Mai, von 18.30 bis 20.30 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch in der Römerstraße 16. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter der Rufnummer 06251/ 17296-18 oder unter www.kvhs-bergstrasse.de. red