Ärger um den Freibad-Kiosk

Anzeige

Oft arbeite er von früh bis spät, Gäste dankten den Einsatz an 20-Stunden-Tagen inklusive Putzdienst nicht immer. Mobiliar müsse er abends weit verstreut auf dem Freibad-Areal einsammeln, Aschenbecher und Tabletts verschwanden in großer Zahl, Müll werde in Mengen zurückgelassen. Verständnis für die harte Arbeit in der Küche und Wartezeiten bei Hochbetrieb seien selten, Kritik werde ohne Nachfrage über soziale Netzwerke verbreitet. Harald Wolf meint, dass er nach der jetzt fünften Saison in Lorsch nicht mehr verlängern will. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018