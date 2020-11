Ab heute bietet Lorsch noch mehr Platz zum Einkaufen

Lorsch.In der Corona-Krise muss auf Vieles verzichtet werden. Einkaufen aber ist bislang weiter problemlos möglich. Da trifft es sich gut, dass in Lorsch die Verkaufsfläche für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs jetzt erneut wächst. Nachdem vorige Woche ein neuer Supermarkt in der Stadtmitte auf 750 Quadratmetern eröffnet hat, im Juli am Stadtrand Aldi um 200 Quadratmeter ausgebaut wurde,

...