Abstimmung zur Kandidatenliste

Lorsch.Zeitgleich zur Kommunalwahl am 14. März soll in Lorsch der Ausländerbeirat gewählt werden. Bis zum 4. Januar muss der Wahlvorschlag beim kommunalen Wahlleiter eingereicht werden. Bei einer Wahlversammlung am heutigen Donnerstag, 26. November, soll in der Nibelungenhalle über die Kandidatenliste abgestimmt werden.

Die Teilnahme an der Versammlung ist aufgrund der Corona-Vorschriften nur

...