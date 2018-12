Adventskonzert mit den Goethe-Voices

St. Nazarius wird wieder eindrucksvoll beleuchtet. © Team Offene KIrche

Lorsch.Auch in diesem Jahr präsentiert die „Offene Kirche Lorsch“ wieder ein Adventskonzert in der katholischen Pfarrkirche St. Nazarius. Am kommenden Montag, 10. Dezember, ist der Kammerchor Goethe-Voices in zu Gast. Der Chor wurde im Jahr 1997 gegründet und besteht aus aktuellen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums Bensheim.

Das hohe stimmliche Niveau der Mitglieder

...