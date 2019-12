Ärztemangel bereitet Sorgen

Lorsch.Die ärztliche Versorgung ist in Lorsch ein Thema. Auslöser ist eine Praxisschließung mit zwei Zulassungen. Die Zahl der Hausärzte schrumpft damit auf sieben. In der Klosterstadt wird eine künftige Unterversorgung befürchtet. Denn die beiden Mediziner, die sich in den Ruhestand verabschieden, haben trotz intensiver Suche keine Nachfolger finden können. Weitere Kollegen, ebenfalls bereits über 60 Jahre alt, könnten Ähnliches erleben.

Die Ärztegenossenschaft Ägivo eG bietet Hilfe bei der Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung an. Aus eigenen Mitteln will sie den Praxisbetrieb jedoch nicht finanzieren, die Genossenschaft möchte mit einem Betrag von 80 000 Euro unterstützt werden. Aus der Sache wird aber nichts, die beiden Seiten kommen nicht zusammen. Denn Magistrat und Entwicklungsgesellschaft Lorsch sehen die Bezuschussung kritisch. Anderen Unternehmen würden solche Finanzspritzen nicht gewährt. Zudem lässt sich die Ägivo mit dem geforderten Businessplan und der Bürgschaft Zeit – und zieht sich schließlich zurück. Unterstützung bei der Ärzteversorgung soll künftig unter anderem das Netzwerk ortsnahe Versorgung im Ried („Norie“) bringen. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019