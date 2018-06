Anzeige

Lorsch.Auf den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar weist die Stadtverwaltung Lorsch hin. Er findet diesmal am 15. September (Kerwe-Samstag) statt – und in Lorsch gibt es bereits eine Anmeldung. Der Vogelschutzverein wird den Bachlauf am Vogelparkgelände säubern und instand setzen. Es werden Helfer zum Abpumpen des Wassers, zum Abtransportieren des Schlamms und zum Auffüllen des Teichs gesucht. Auch mit Salat- und Kuchenspenden können Helfer die Aktion unterstützen.

Aktive und Projekte willkommen

Der Freiwilligentag, ins Leben gerufen 2008, läuft unter dem Motto „Wir schaffen was!“ und zählt inzwischen zu den bundesweit größten Veranstaltungen, bei denen bürgerschaftliches Engagement im Mittelpunkt steht.

Gemeinnützige und private Initiativen können sich mit Vorhaben melden, für die sie am Freiwilligentag Unterstützung benötigen. Bei der Stadt Lorsch ist Alexandra Seipp Ansprechpartnerin für den Termin. Sie ist zu erreichen unter Rufnummer 06251/5967206 oder unter a.seipp@lorsch.de. red