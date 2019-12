„Alles spricht für ein Lorscher Gymnasium“

Lorsch.Ein Schreiben von Schulleitern aus Bensheim und Heppenheim sorgte in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag für Wirbel. Als „sehr befremdlich“ kommentierten mehrere Kommunalpolitiker den Text, der unter anderem von den Schulleitern des AKG, des Goethe-Gymnasiums, des Starkenburg-Gymnasiums und der Geschwister-Scholl-Schule unterzeichnet ist. Denn in dem Brief, der an die

...