In vielen Redewendungen präsent

Ohne Wasser könnten Menschen nur drei bis vier Tage überleben, erinnerte sie. Gemeinsam suchten die Teilnehmer Redewendungen mit Bezug auf Wasser. Als Beispiele wurden gefunden: Stille Wasser gründen tief; Mit allen Wassern gewaschen; Das Wasser läuft einem im Mund zusammen; Er hat zu nah am Wasser gebaut; Der kocht auch nur mit Wasser; Kein Wässerchen trüben können.

Bei dem Text „Wasser ist zum Waschen da“, erinnerten sich die Seniorinnen an den gleichlautenden Gassenhauer und sangen ihn spontan. In allen Redewendungen stecke ein tieferer, oft hintergründiger Sinn, versicherte Schmidt. Der Spruch „Jemand das Wasser nicht reichen können“ beziehe sich zum Beispiel auf das Mittelalter, als es noch kein fließendes Wasser gab und Bedienstete nach dem Essen der Herrschaft Wasser in Schalen reichen mussten, erfuhr die Runde.

Mit dem Eimer zum Brunnen

Munter wurde es nach einem von der Leiterin verlesenen Gedicht über einen Badetag in früheren Jahren, als noch eine Zinkwanne in die Küche gestellt wurde und die ganze Familie nacheinander in die Wanne stieg. Da wurden viele persönliche Erinnerungen wach, weil die meisten Teilnehmerinnen sich an solche Badetage noch erinnern konnten. Da sei das Wasser mit einem Eimer noch vom Brunnen geholt worden, berichteten Teilnehmer.

Gesprochen wurde im Seniorenkreis auch über Taufwasser und Weihwasser. Zum Begriff des Heilwassers gehöre allerdings der Glaube, ein Wundermittel sei es nicht. Einig waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende: Leitungswasser ist das beste Wasser, was es gibt. ml

