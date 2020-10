Als Familie Oppenheimer aus der Karlstraße vertrieben wurde

Lorsch.Am kommenden Sonntag (25.) ist Gunter Demnig wieder in Lorsch. Zum fünften Mal wird der Künstler aus Köln in Lorsch Stolpersteine verlegen, diesmal in der Karlstraße, Ecke Landgrabenstraße. Stolpersteine werden jeweils mit einer kleinen Bronzeplatte versehen, in die Informationen zu den in der NS-Zeit gewaltsam aus ihren letzten Wohnstätten vertriebenen jüdischen Bewohnern eingraviert sind.

