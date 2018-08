Anzeige

Lorsch.Zu einem weiteren Thementag sind Interessierte in das Freilichtlabor Lauresham eingeladen. Am kommenden Sonntag (12.) steht diesmal Holz im Mittelpunkt auf dem Gelände an der Welterbestätte Kloster Lorsch. Es geht um die Funktion und die Vielfalt des Materials in der Zeit des Frühen Mittelalters. Das Programm läuft von 11 bis 17 Uhr.

Vom Hausbau über Holzwerkzeuge bis zum Löffel – an diesem Thementag steht in Lauresham alles im Zeichen des wohl wichtigsten Baustoffs des frühen Mittelalters. Die verschiedenen Holzhäuser in Lauresham öffnen am Sonntag ihre Türen und laden die Gäste ein, interessante Einblicke in die Vielfalt und die Techniken des mittelalterlichen Hausbaus zu gewinnen – von frühen Grubenhäusern über Ständerbauten bis hin zu raffinierten Dachdeckungsmethoden.

Die Ochsen arbeiten mit

Auch an diesem Thementag wird es wieder praktisch-experimentell zugehen. Zahlreiche Holzhandwerker demonstrieren in Lauresham ihr Geschick und zeigen, mit welchen Geräten und Methoden Holz bearbeitet wurde. Auch die beiden beliebten Lauresham-Rinder sind in Aktion zu sehen: David und Darius haben an diesem Tag beim Holzrücken einen besonderen Auftritt.