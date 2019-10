Als Sportler einst vielfältig aktiv

Lorsch.Seinen 80. Geburtstag feiern konnte jetzt Karl Heinz Gutschalk. Er erblickte im Kriegsjahr 1939 um 13 Uhr in der Lorscher Nibelungenstraße das Licht der Welt. Die Eltern hatte eine kleine Zigarrenfabrik. Vater Peter hatte sich zudem einen Namen gemacht als Chef der „Gutschalk-Kapelle“. Die spielte Blasmusik bei der Feuerwehr, in der Kirche und bei Tanzveranstaltungen in der gesamten

