Altersarmut ist weiblich

Lorsch.Altersarmut ist immer noch überwiegend weiblich, obwohl Frauen in der Gesellschaft auf dem Vormarsch sind. Das erklärt die Kreisvolkshochschule in einer Pressemitteilung. In einem Workshop in Lorsch wird nun speziell Frauen Basiswissen in Sachen Geldanlage vermittelt.

Vermögensaufbau ist Thema

Der Schwerpunkt liegt auf den Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Der Workshop vermittelt Frauen das nötige Rüstzeug dazu. Außerdem werden viele praktische Fallbeispiele gemeinsam bearbeitet.

Der Workshop läuft dreimal montags, ab dem 28. Januar, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Haus Löffelholz, in der Lorscher Römerstraße 16. Angesprochen sind Frauen jeden Alters, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter Rufnummer 06251/17296-21 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019