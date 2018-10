Altersturner gehen wandern

Lorsch.Schon fast traditionell ist das Treffen der Lorscher Tvgg-Altersturner, in gemütlicher Runde bei Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen zu essen. In diesem Jahr sind alle Mitglieder am 23. November gegen 18 Uhr in die Sportgaststätte Ehlried eingeladen.

Treffpunkt ist aber bereits um 16.30 Uhr zu einer kleinen Wanderung zur neugebauten Aussichtsplattform in den Weschnitz-Wiesen. Wer nicht mitmarschieren kann, sollte pünktlich beim Essen sein.

Anmeldungen bis zum 13. November sind möglich bei Karl F. Lammel, und zwar unter der Rufnummer 06251-59720, oder bei Hermann Heinbach unter 06251-54896. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018