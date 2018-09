Am Mittwoch Rundgang durchs Zentrum

Lorsch.Am 26. September (Mittwoch) geht der Stadtentwicklungsplan 2030 (Step 2030) in die nächste Runde. Ab 17 Uhr sind alle Lorscher eingeladen, bei einem Rundgang durch die Innenstadt und einem anschließenden Workshop in der Nibelungenhalle ihre Vorstellungen und Visionen für die Zukunft Lorschs einzubringen. Der Beteiligungs-Prozess will neben konkreten Vorschlägen „eine konstruktive und produktive Diskussion über die Zukunft Lorschs“ anstoßen, so Martin Fladt, Leiter der mit dem Step 2030 beauftragten Agentur UmbauStadt.

Verdichtung erforderlich

Vieles sei in Lorsch ähnlich wie in vergleichbaren Kommunen. Der demografische Wandel etwa. Der erste Bürgerbeteiligungstermin im Juni erbrachte dazu erste Anregungen. Die Besonderheit in Lorsch sieht der Architekt jedoch vor allem in der „eingesperrten Lage zwischen Verkehrsbändern und Landschaftsschutzgebieten“. Demzufolge beziehe sich die „notwendige Flächenentwicklung vornehmlich auf den Innenbereich der Gemeinde“. „Wohnraumverdichtung“ fiel beim ersten Bürgerbeteiligungstermin daher oft.

Der Lorsch Step 2030 knüpft an den ersten Stadtentwicklungsplan an, der vor 17 Jahren durchgeführt wurde. Es geht jetzt um eine Anpassung und Neuauflage, da sich mittlerweile viele neue Fragen und Erfordernisse aufgetan haben. Politik und Stadtverwaltung haben die Maßnahme angestoßen und werden sie durchführen – der Nachvollzug der Entscheidungen soll klar werden.

„Die Akzeptanz des Step 2030 steht in engem Zusammenhang mit der Transparenz seines Entstehungsprozesses“, so Fladt. Die kommunale Beteiligung sei „immer ein Gradmesser der Stimmung in einer Kommune“, so der Experte, der sich dahingehend sehr zufrieden vom Einstiegstermin vor drei Monaten zeigt.

Nicht jeder individuelle Wunsch werde sich verwirklichen lassen. „Beteiligung birgt immer die Gefahr, Verdruss zu erzeugen“, so der Planer. Die Mittel werden nicht für alles ausreichen. Dass gute Stadtentwicklung immer aus teuren Großprojekten besteht, sei jedoch ein Irrglaube, erklärt Fladt. „Oft reichen schon kleine Interventionen, um eine große Wirkung zu erzielen.“

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gibt es noch zwei Termine: Zuerst am Mittwoch (26.) um 17 Uhr der Rundgang mit Workshops, zu dem sich Teilnehmer am Alten Rathaus treffen. Einige Wochen später sind Interessierte dann am 28. November (Mittwoch) um 19 Uhr in den Paul-Schnitzer-Saal im Museum zur Präsentation aller Projekte und Bestimmung von Prioritäten und Gesamtkonzept eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018