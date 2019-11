Am Samstag wird Altpapier abgeholt

Lorsch/Einhausen.Zum letzten Mal in diesem Jahr sammeln die Feuerwehren von Einhausen und Lorsch am kommenden Samstag (30.) wieder Altpapier ein.

Erlös ist für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Einhausen beginnt die Sammlung ab 9.30 Uhr, in Lorsch geht es schon ab 9 Uhr los. Die Feuerwehren bitten darum, dass – in beiden Kommunen – das Papier gebündelt und gut sichtbar bis um 9 Uhr am Straßenrand

...