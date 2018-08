Am Sonntag Grenzfahrt

Lorsch.Die Idee wurde vor elf Jahren geboren und erfreut sich seither großer Beliebtheit: Einmal im Jahr lädt der Stadtverordnetenvorsteher – oder eben seit 2011 die Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul – Bürger ein, ihren Heimatort mit dem Rad zu erkunden. Die Grenzfahrten bringen Bewegung und Wissen mit sich, für Alteingesessene ebenso wie für Menschen, die neu sind in Lorsch. Die Tour 2018 startet am kommenden Sonntag (2.) um 14 Uhr am Benediktinerplatz vor der Königshalle. Die Gesamtstrecke liegt bei acht Kilometern.

Der erste Halt ist in der Lagerhausstraße. Hier werden die neuen Sozialwohnungen in Augenschein genommen. Dazu gibt es – wie an jeder Station der kleinen Rundreise – Informationen von Bauamtsleiter Volker Knaup. Danach geht es zum Friedhof, wo das Friedhofsentwicklungskonzept erläutert wird. Weiter führt die Fahrt zum Baugebiet des ehemaligen Blust-Geländes an der Bensheimer Straße. Die Grenzfahrer erwartet dort ein Sachstandsbericht.

Dann geht es in die freie Natur, in den Lorscher Wald. Hier warten am Weg eine eisige Erfrischung und schließlich Thomas Schumacher, der seinen Forstbetrieb vorstellt und über die moderne Frostwirtschaft spricht.

Kommt die geführte Radler-Gruppe von Westen her zurück in die Stadt, gibt es noch einen Halt am „Gemoane Keppl“, an den Neubauten der Behindertenhilfe Bergstraße. Im Vogelpark Birkengarten warten dann Tische, Bänke, Kaffee und Kuchen, kredenzt vom Gesangsverein Liederkranz. „Wir hoffen, dass die Leute hier noch verweilen und miteinander ins Gespräch kommen“, so die Stadtverordnetenvorsteherin. Gesprächsstoff sollte es genügend geben. „Das ist es ja, was wir gerne anregen wollen“, so Ludwig-Paul. „Dass die Leute die Möglichkeit ergreifen, miteinander, aber auch mit mir oder anderen Politikern und Fachleuten ganz ungezwungen in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, Meinungen auszutauschen.“ red

