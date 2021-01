Am Sonntag Karlsamt

Lorsch.Die evangelische Kirchengemeinde sagt schon seit geraumer Zeit alle ihre Gottesdienste ab. Solang der strikte Lockdown andauert, soll es keine Zusammenkünfte in der Kirche geben (BA berichtete). Die katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius lädt ihre Gläubigen dagegen – unter Beachtung der jeweiligen Corona-Auflagen – zu Gottesdiensten ein.

Neben den gewohnten Eucharistiefeiern gibt es am kommenden Sonntag (24.) auch wieder einen Gottesdienst, der in Verbindung mit dem Karlsamt gefeiert wird. Er beginnt um 9 Uhr in der Kirche. Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst, der an Karl den Großen erinnert, von der Männerschola, allerdings in einer kleinen Besetzung.

Nur an wenigen Orten in Deutschland wird jedes Jahr eine feierliche Messe zum Todestag des berühmten Herrschers ausgerichtet, der im Januar des Jahres 814 starb. Lorsch mit seinem bedeutenden Kloster und der im Mittelalter weit bekannten Bibliothek gehört dazu.

Im vorigen Jahr hatte Weihbischof Udo Bentz in Lorsch erklärt, es sei nicht gewiss, ob Karl der Große besonders fromm gewesen sei. Der Frankenkönig und spätere Kaiser ist zugleich als barbarisch und kunstfördernd in die Geschichte eingegangen. Gewürdigt wird der Karolinger aber unter anderem deshalb, weil er Schulen und Bibliotheken gründete und wegen seines kulturellen Beitrags für Europa. In diesem Jahr wird das Karlsamt vom Lorscher Pfarrer Michael Bartmann gestaltet.

Hygienekonzept hat sich bewährt

Das Hygienekonzept, das in St. Nazarius seit Mai 2020 praktiziert wird, habe sich „bestens bewährt“, heißt es aus dem katholischen Pfarramt. Man wolle die Gläubigen spirituell nicht alleine lassen.

Für die Wochenendgottesdienste sind weiterhin Anmeldungen notwendig (online oder telefonisch im Pfarrbüro), unter der Woche ist ein Eintrag am Eingang der Kirche ausreichend. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.01.2021