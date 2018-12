Analyse-Tools in Excel kennenlernen

Lorsch.Vielfältige Analyse-Tools in Excel helfen bei der Verarbeitung und Verdichtung großer Zahlenmengen. Die Werkzeuge können wichtige Ergebnisse liefern und damit als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen dienen.

Welche Werkzeuge in Excel enthalten sind und wie man sie nutzt, lernen Teilnehmer in einem Kurs, den die Kreisvolkshochschule in Lorsch anbietet.

Inhalte des Kurses sind unter anderem Datenbankfunktionen, Pivot-Tabellen, Gliederungsfunktionen, Konsolidierung und Zielwertsuche.

Für die Teilnahme wird allerdings Grundwissen in Excel vorausgesetzt. Der Kurs läuft am kommenden Donnerstag, 6. Dezember, in der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr im Haus Löffelholz in der Lorscher Römerstraße 16.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter Rufnummer 06251/17296-18 oder per E-Mail unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

