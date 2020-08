Nahezu 18 Jahre lang kochte Angelika Schmitt im städtischen Kindergarten In der Viehweide das Mittagessen. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. 2002 trat sie in den Dienst der Stadt Lorsch, um täglich für zunächst nur 20 Kinder ein leckeres Mahl zuzubereiten. Mit den Jahren wuchs die Nachfrage nach der Mittagsversorgung stetig. Zum Ende ihrer Dienstzeit brachte sie täglich etwa 80

...