Lorsch.Aquarelle von Anita Krauß sind ab dem kommenden Samstag (23.) in Lorsch zu sehen. Die Einhäuserin, gerade 80 Jahre alt geworden, stellt ihre Werke zum ersten Mal in der Klosterstadt aus.

„Königin der Nixen“, „Turm des Lebens“ oder auch „Geisterwald“ und „Wilde Jagd“ heißen die Titel ihrer Kunstwerke, die sie in einer besonderen experimentellen Technik mit Folien fertigt.

Krauß, die schon als Kind gern gemalt hat und nach einem Pädagogikstudium für die Fächer Kunst und Textiles Gestalten 26 Jahre lang als Fachlehrerin an der Erich-Kästner-Gesamtschule in Bürstadt wirkte, hat erst spät damit begonnen, selbst als Künstlerin auf sich aufmerksam zu machen. Im Alter von 75 Jahren hatte sie ihre erste Einzelausstellung in Einhausen gezeigt. Zuvor, so die dreifache Mutter und elffache Großmutter, die sich auch über Urenkel freuen kann, ließen ihr die große Familie und die Berufstätigkeit wenig Muße, sich der eigenen Kunst zu widmen.