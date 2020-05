Lorsch.Wer an den Gottesdiensten in der evangelischen Kirche teilnehmen möchte, muss sich anmelden. Daran erinnert die Kirchengemeinde. Am Pfingstsonntag (31.) beginnt ein Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Blöcher um 10 Uhr. Eine Anmeldung unter Rufnummer 06251/589333 ist bis Samstagnachmittag um 16 Uhr möglich. red

