Lorsch.Im Rahmen der Präsentation des Kreisradkonzeptes am 21. August in Lorsch findet von 16 bis 18 Uhr eine Fahrrad-Codieraktion am Stefan-Jäger-Pavillon statt. Dabei wird ein Code deutlich sichtbar in den Rahmen eingraviert und das Fahrrad kann somit jederzeit seinem Eigentümer zugeordnet werden.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden ist eine Voranmeldung dringend erforderlich. Eine

...