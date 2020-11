Anmelden für Gottesdienste am 1. Advent

Lorsch.Die evangelische Kirchengemeinde Lorsch lädt am 1. Advents-Sonntag zu zwei Gottesdiensten um 10 Uhr und um 11.30 Uhr in die Kirche auf dem Wingertsberg ein. In den vergangenen Jahren sei der Gottesdienst am 1. Advent immer sehr gut besucht gewesen.

Deshalb bietet die Kirchengemeinde nun zwei davon an, damit möglichst viele Menschen den Beginn der Adventszeit mit dem nötigen Abstand und trotzdem gemeinsam im feierlichen Rahmen feiern können. Die beiden Kirchenmusikerinnen der Gemeinde, Ulrike Wollny und Monika Volk, beide mit Gesang, Altflöte und Orgel, werden instrumental und singend die adventliche Botschaft festlich überbringen.

Im Rahmen des ersten Gottesdienstes wird Samuel Englert aus seinem Dienst als Küster verabschiede. Er hat sein Abitur gemacht und plant, zu studieren. Drei neue jugendliche Küster werden in ihren Dienst eingeführt, Lea Kroh, Cédric Gebhardt und Johann Kirsch.

In der Kirche wird den aktuellen Hygienevorgaben nach alles bestens vorbereitet sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dazu bittet die evangelische Kirchengemeinde die Besucher, einen Mund- und Nasenschutzes zu tragen. Außerdem ist wieder eine vorherige Anmeldung bis zum morgigen Samstag, 17 Uhr, unter Telefon 06251/589333 nötig.

Über die Homepage der Kirchengemeinde bietet laut einer Pressemitteilung ab sofort die Möglichkeit, sich online zu allen Gottesdiensten in der Advents- und Weihnachtszeit bis Neujahr anzumelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020