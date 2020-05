Anmeldung für ersten Gottesdienst läuft

Lorsch.Auch in der evangelischen Kirche wird es wieder öffentliche Gottesdienste geben. Start ist am Sonntag (10.) um 10 Uhr. Besonderheit in der Corona-Krise: Eine Anmeldung ist erforderlich. Sie sollte bis spätestens 16 Uhr am Samstag unter Rufnummer 06251/589333 erfolgen.

Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand wurden jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, Gottesdienste nach den aktuellen Vorgaben zum Gesundheitsschutz feiern zu können, so Pfarrer Renatus Keller. „Wir haben alle Stühle auf einen Abstand von mindestens zwei Metern gestellt“, berichtet er. Kirchenvorsteher helfen den Besuchern am Sonntag bei allen Fragen zu den noch ungewohnten Neuregelungen. Insgesamt ist Platz für 40 Besucher pro Gottesdienst. Masken sollen beim Eintritt und dem Verlassen der Kirche getragen werden.

Der Sonntagsgottesdienst wird zudem auch live auf YouTube übertragen. / sch

