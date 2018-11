Anmeldung für Sternsinger beginnt

Lorsch.„Wir gehören zusammen“ – das ist die Kernbotschaft der Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Damit stellen sich die Mädchen und Jungen, die als Sternsinger gekleidet von Haus zu Haus gehen, an die Seite von Kindern mit Behinderung. Exemplarisch werden bei der aktuellen Aktion Sternsinger-Projekte aus Peru vorgestellt.

In Lorsch ist es eine gute Tradition, dass die Kinder unterwegs sind bei Familien, die eine Einladung aussprechen. In den Gottesdiensten ab dem 15. Dezember (Samstag) können sich Interessierte in Listen eintragen, wenn sie von den Sternsingern der Pfarrei St. Nazarius am 5. Januar besucht werden möchten. Außerdem kann jeder sich anmelden unter: Peter.Schoeneck@nazariuslorsch.de.

Jeder kann sich anmelden, unabhängig von seiner Konfession oder Religion, heißt es von St. Nazarius. Im vorigen Jahr waren in Lorsch um die 50 Personen unterwegs, die insgesamt über 7400 Euro gesammelt haben. Sie haben Segen verbreitet, in dem sie mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B*18“ die Häuser und ihre Bewohner gesegnet haben.

Gruppenleiter und Köche gesucht

Wer bei den Sternsingern mitmachen will, kann sich in St. Nazarius melden. Für die mindestens zehn Gruppen von Kindern, die laufen, werden auch zuverlässige Gruppenleiter benötigt. Das erste Treffen für die Aktion ist am 14. Dezember (Freitag), und zwar von 18 bis 19 Uhr im kleinen Saal des Paulusheims.

Damit die „Königinnen und Könige“ nicht hungern müssen, werden zudem auch Unterstützer gesucht, die eine Kindergruppe nach Hause einladen und für sie kochen. Wer ein Mittagessen anbieten möchte, meldet sich ebenfalls im Pfarrbüro in der Römerstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018