Anmeldung noch möglich

Lorsch.Die Erfahrungen beim ersten „Live-Gottesdienst“ in der evangelischen Kirche auf dem Wingertsberg am vorigen Sonntag seien „ermutigend“ gewesen, so Pfarrer Thomas Blöcher. Somit feiere die Gemeinde Lorsch auch morgen um 10 Uhr wieder einen „Live-Gottesdienst“.

Im Gotteshaus Gottes Gegenwart in sichtbarer Gemeinschaft mit anderen Gläubigen erfahren, Stille, Gebet, Zuspruch und Trost

...