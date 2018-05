Anzeige

Lorsch.Das Programm für die Lorscher Ferienspiele liegt vor. Im Sommer beginnt das Programm mit Einzelveranstaltungen ab der ersten Ferienwoche Ende Juni.

Die Projektwoche für Kinder im Grundschulalter steht diesmal unter dem Motto von Pippi Langstrumpf „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ und läuft vom 23. bis 27. Juli auf dem Freigelände des Jugendzentrums in der Sachsenbuckelstraße. Die Projektwoche für junge Leute ab 12 Jahre unter dem Motto „Abenteuer und Bewegung“ schließt sich vom 30. Juli bis 3. August an. Dazu gehört unter anderem eine Paddeltour im Glantal.

Mit dem Abenteuertag der Naturfreunde starten die Ferienspiele am 27. Juni mit einem Outdoor-Vergnügen am Seehof. Tags darauf können Kinder mit der Museumspädagogik Brot backen in Lauresham.