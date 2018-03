feierte am Wochenende in Lorsch ihren 95. Geburtstag

Dass man auch mit 95 Jahren noch recht agil sein kann, beweist Anna Maria Schubert, die am Samstag dieses stattliche Alter erreichte und es gebührend feierte.

Arbeit in der Tabakfabrik

Die gebürtige Lorscherin hat eine Tochter, drei Enkel und drei Urenkel. Beruflich arbeitete die Jubilarin – wie so viele Lorscher in jungen Jahren – in einer Tabakfabrik. Danach war sie bis zum

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.02.2018