Anneliese Glanzner feierte 80. Geburtstag

Lorsch.Ihren 80. Geburtstag feierte am vergangenen Montag Anneliese Glanzner (r.) im Kreis ihrer Familie in der Von-Hausen-Straße in Lorsch. Ältere Autofahrer werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass Anneliese Glanzner mit ihrem Ehemann Horst über 30 Jahre lang eine Tankstelle in Heppenheim betrieben hat. Im Jahre 1958 hatte das Paar geheiratet. Es kamen drei Kinder zur Welt. Zur Familie

...