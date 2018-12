Antrag zur Kolpingstraße zieht viele Interessierte zur Stadtverordnetenversammlung

Lorsch.Außergewöhnlich gut besucht war die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Rund 30 Zuhörer verfolgten die Sitzung. Gekommen waren sie wegen Bauprojekten in der Kolpingstraße. Geplante Neubauten – etwa ein Vierfamilienhaus – passten sich nicht in die Umgebung mit Ein- und Zweifamilienhäusern ein, kritisieren Anlieger. Matthias Schimpf beantragte für die Grünen-Fraktion die Aufstellung eines

...