Arbeiten mit Access

Lorsch.Das Datenbank-Programm Access erlaubt die Verarbeitung großer Datenmengen. Wie man eine Datenbank damit aufbaut, welche Abfragetechniken es gibt und wie Formulare erstellt werden, lernen Teilnehmer in einem zweitägigen Kurs der Kreisvolkshochschule am 20. November (ab 18 Uhr) und 21. November ab 8.30 Uhr in Lorsch. Kenntnisse in Windows und Excel sind nötig. Anmeldung unter 06251/17296-21 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.11.2020