Arbeitseinsatz und Infotag über Bienen

Einhausen.Der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Einhausen plant für die kommenden Wochen zwei Termine, zu denen die Bevölkerung eingeladen ist.

Es beginnt mit einem Arbeitseinsatz am 27. April ab 14 Uhr auf dem Gelände „Im Glockenacker“. Neben den üblichen Arbeiten auf dem Grundstück werden auch der fachliche Austausch und das gesellige Beisammensein gepflegt. Am Ende wird gegrillt. Die Verpflegung ist zwar für alle Helfer kostenlos, um besser planen zu können, bittet der Vorsitzende Stephan Spahl aber um eine Anmeldung.

Plausch mit Imkern

Die nächste Veranstaltung ist am 4. Mai von 14 bis etwa 16 Uhr. Auf dem Vereinsgelände wird ein Info-Tag über Bienenhaltung in der Praxis durchgeführt. Geplant ist ein gemütlicher Plausch mit Imkern bei Kaffee und Kuchen. Dabei werden die wichtigsten Werkzeuge und Materialien der Imkerei und die Arbeiten im Wechsel der Jahreszeiten vorgestellt. Ebenso wird die Entwicklung eines Bienenvolks erklärt. Die Teilnehmer können Fragen stellen und auch den Blick in einen Bienenstock werfen. ml

