Arbeitsmaschinen aus Auto gestohlen

Lorsch.Arbeits- und Baumaschinen im Wert von etwa 2000 Euro haben Kriminelle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Lorsch erbeutet. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens haben die Täter laut Polizeibericht in der Peterstraße zugeschlagen. Die Seitenscheibe eines weißen Ford Transit ging kaputt. Aus dem Fahrzeug wurde das Werkzeug samt entsprechenden Transportkoffern geräumt. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 /7060. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.07.2020