Astrid Lindgrens Madita kommt ins Kinderkino

Lorsch.Das neue Kinderkino-Konzept kommt gut an und deshalb wird es fortgeführt, heißt es von der Lorscher Kinder- und Jugendförderung der Stadt. Nächste Vorstellung ist am 16. März (Samstag) „Madita“.

Die Verfilmung des bekannten Kinderbuchs von Astrid Lindgren läuft in Lorsch in der Zeit von 11 bis 14 Uhr in der „Villa Kunterbunt“, dem kommunaler Kindergarten in der Nibelungenstraße 39. Mittagessen und medienpädagogische Mitmachaktionen sowie die kindgerechte Betreuung bis 14 Uhr sind dabei sichergestellt.

Der Film dauert 95 Minuten. Madita handelt von dem frechen und neugierigen Mädchen. Auf den ersten Blick ist die Verfilmung eine typisch-idyllische Landschaftsgeschichte aus einer lang vergangenen Zeit. Doch sie thematisiert soziale Fragen und Gegensätze.

Madita und ihre kleine Schwester Lisabet wohnen um die Jahrhundertwende auf Birkenlund. Ein sicheres und umhegtes Leben: Vater arbeitet bei der Zeitung, Mutter ist verständnisvoll, das Dienstmädchen Alwa voller Wärme. Lebenslust bringt Madita immer wieder in kleine Schwierigkeiten.

In der Schule wird sie von Mia, einem Mädchen aus armen Verhältnissen, dazu provoziert, auf dem Schuldach zu balancieren. Auf dem Weg dorthin stiehlt Mia die Brieftasche des Rektors. was herauskommt, weil Mia am nächsten Tag allen Klassenkameraden Süßigkeiten spendiert. Am ersten Ferientag kommt ein Flugzeug in die Stadt. Madita darf mitfliegen, überlässt ihren Platz aber ihrem Klassenkameraden Abbe, den sie sehr gern hat. Im Herbst bekommt Abbe eine Lungenentzündung. Die Sorge um ihn stellt Madita auf eine harte Probe.

Dennoch ist „Madita“ ein ansteckend lebensfroher Kinderfilm, heißt es in der Ankündigung. red

