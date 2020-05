Auch das Theater Sapperlot großzügig bedenken

„Mit eingesparten Geldern Lorscher Vereinen helfen“, BA vom 30.4.

Mit großer Freude lese ich in dieser Zeitung, dass sich alle Fraktionen der politischen Parteien in Lorsch dafür einsetzen wollen, die eingesparten Gelder für die bereits abgesagten Feste in der Stadt zur Unterstützung der lokalen Vereine zu verwenden.

Magnet mit Ausstrahlungskraft

Als begeisterte Sapperlot-Besucherin und Mitglied im Förderverein Sappalostra denke ich nun an dieses Kleinkunsttheater, ein Magnet mit großer Ausstrahlungskraft, das in diesen Tagen, da privat betrieben, besonders zu kämpfen, und von den landesweiten Fördergeldern bislang nichts abbekommen hat und vielleicht auch nichts erwarten kann.

Um mich kurz zu fassen: Ich hoffe, dass die politisch Verantwortlichen bei der Vergabe der eingesparten Gelder auch unser Lorscher Kulturkleinod, das Sapperlot, großzügig bedenken, das dieses Jahr mit 18 Jahren seine Volljährigkeit feiern kann.

Sibylle Römer

Lorsch

Info: Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserbriefe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020